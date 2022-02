Tenuto completamente all oscuro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tenuto completamente all oscuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IGNARO

Significato/Curiosità : Tenuto completamente all oscuro

Altre definizioni con tenuto; completamente; oscuro; Prive di contenuto ; Ottenuto dopo lunga attesa; Ha sostenuto una tesi; Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia; completamente priva di danni; Processo che permette di asciugare completamente ; Imbacuccarsi completamente in una coperta; Coprire completamente con un velo; Diresse II male oscuro ; oscuro , profetico; Prefisso che indica qualcosa di nascosto e oscuro ; Tenuta all oscuro ; Cerca nelle Definizioni