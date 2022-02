Stanno in coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanno in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OD

Significato/Curiosità : Stanno in coda

Massimo coda Massimo coda (Cava de' Tirreni, 10 novembre 1988) è un calciatore italiano, attaccante del Lecce. Attaccante forte fisicamente e dotato di buona tecnica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con stanno; coda; Impediscono di vedere le cose esattanmente come stanno ; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti; Non dire le cose come stanno ; stanno bene a fondi; I ciclisti lo fanno... tra le auto ferme in coda ; Vedono anche con la coda ; I ciclisti lo fanno tra le auto in coda ; La coda della cometa; Cerca nelle Definizioni