Rapide alternanze di una nota con una superiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rapide alternanze di una nota con una superiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRILLI

Significato/Curiosità : Rapide alternanze di una nota con una superiore

Abbellimento (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) ripetizione molto rapida di una nota per la durata della nota stessa (a differenza del trillo, in cui si alterna la nota reale con quella superiore). Il segno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

