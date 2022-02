Può salvare il sub dall embolia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può salvare il sub dall embolia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : CAMERA DI DECOMPRESSIONE

Significato/Curiosità : Puo salvare il sub dall embolia

Infarto miocardico acuto radiografia del torace è dirimente. embolia polmonare, rappresenta una diagnosi differenziale difficile infatti il dolore può essere intenso, retrosternale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

