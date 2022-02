Proficuo, salutare - Cruciverba

Hunter Doherty "Patch" Adams (Washington, 28 maggio 1945) è un medico, attivista e scrittore statunitense fondatore del Gesundheit! Institute nel 1971 e riconosciuto come l'ideatore della clownterapia e ogni anno organizza gruppi di volontari, provenienti da tutto il mondo, per recarsi presso vari ospedali di diversi Paesi del mondo, travestiti da clown, con l'obiettivo di far riscoprire l'umorismo agli orfani e agli ammalati.

Il beneficio di escussione, secondo la legge italiana, indica un istituto giuridico di diritto privato mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a eseguire una determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso un altro debitore.