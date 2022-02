Preparare per la semina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preparare per la semina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARARE

Significato/Curiosità : Preparare per la semina

Falsa semina Consiste sostanzialmente nel Preparare il letto di semina, e nell'irrigarlo, come se si effettuasse una normale semina, ma in realtà senza seminare. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con preparare; semina; preparare il pane per la colazione; preparare per l uso una racchetta da tennis; preparare lo spettacolo; Ci ricorda un modo siciliano di preparare la pasta | Giovedì 25 novembre 2021; semina rio, corso formativo da seguire online; Li semina no le epidemie; Materia per semina risti; Dissemina ta qua e là;