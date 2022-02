Portano il saio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portano il saio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FRATI

Significato/Curiosità : Portano il saio

saio Il saio è un abito religioso indossato da monaci ed anacoreti. Ha una particolare valenza penitenziale perché realizzato con tessuti molto grossolani ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

