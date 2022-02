Si paga all armatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si paga all armatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NOLO

Significato/Curiosità : Si paga all armatore

armatore di armatore sono: avere la disponibilità della nave; essere titolare di rapporti di lavoro con l'equipaggio. Possono assumere la qualità di armatore: persone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

