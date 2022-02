Mettere a punto uno strumento di precisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a punto uno strumento di precisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TARARE

Significato/Curiosità : Mettere a punto uno strumento di precisione

Strumenti di misura per grandezze elettriche decimali. La classe è un valore numerico che indica il grado di precisione di uno strumento. A causa di caratteristiche costruttive (montaggio non perfettamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con mettere; punto; strumento; precisione; Trasmettere ai posteri; La regola per mettere le melanzane nella pasta; Sospendere, smettere ; Smettere all inizio; punto della traiettoria di un corpo celeste in cui questo è più vicino al Sole; Il punto dove si uniscono due fiumi; Cruise del film Jack Reacher punto di non ritorno; punto fermo nel tempo; Uno strumento a fiato dal suono soave; strumento musicale liturgico; Antico strumento musicale a corde pizzicate; strumento a triangolo; Sanno come riparare strumenti di precisione ; Regolo di precisione ; Eccessiva precisione ; precisione meticolosa; Cerca nelle Definizioni