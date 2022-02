Intercettato via radio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intercettato via radio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPTATO

Significato/Curiosità : Intercettato via radio

Attentato di via Rasella attività era la raccolta di informazioni sul nemico e la loro trasmissione via radio agli Alleati, non svolgendo alcun atto di resistenza armata. Inoltre, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

