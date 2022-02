Lo è un evento come la nascita di un bambino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è un evento come la nascita di un bambino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIETO

Significato/Curiosità : Lo e un evento come la nascita di un bambino

nascita di Gesù pensato a un concepimento adulterino, e lo rassicura sull'origine soprannaturale del bambino. Matteo, nell'annunciarne la nascita, fa riferimento ad un passo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

