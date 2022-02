II dittongo in piazza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: II dittongo in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosità : II dittongo in piazza

Lingua latina (sezione Dittonghi) se a fine parola o tra consonanti. ^ Quando la V (U) è in principio di parola o forma un dittongo. Francesco Della Corte, Avviamento allo studio delle lettere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

