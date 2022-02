Colpi mancini - Cruciverba

Antonio Mancini, detto Accattone (Castiglione a Casauria, 4 febbraio 1948), è un collaboratore di giustizia italiano, ex mafioso ed esponente dell'organizzazione criminale romana della Banda della Magliana, tra le più potenti ed influenti mafie d'Italia tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni novanta.

I tiri di rigore o, diffusamente sebbene impropriamente, calci di rigore (penalty shootout in inglese), sono uno dei tre metodi approvati dall'IFAB per determinare la squadra vincitrice di un incontro di calcio terminato in pareggio. Sono presenti in tornei a eliminazione diretta, nei quali una delle due squadre deve necessariamente prevalere sull'altra per superare il turno.