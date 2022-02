I ciclisti lo fanno... tra le auto ferme in coda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I ciclisti lo fanno... tra le auto ferme in coda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Significato/Curiosità : I ciclisti lo fanno... tra le auto ferme in coda

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (I)) Moro in tal modo sosteneva il dialogo tra i due maggiori partiti, ferme restando le posizioni in Parlamento (maggioranza i primi, opposizione i secondi) ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con ciclisti; fanno; auto; ferme; coda; I ciclisti lo fanno tra le auto in coda; Un comodo servizio per ciclisti di città; Un impianto sportivo per corse ciclisti che; Gara d abilità per motociclisti ; Ministri che fanno la predica; Si dice di cose che si fanno senza sforzo; fanno paccheri e trofie; I ciclisti lo fanno tra le auto in coda; Lo scatto dell auto ; Avere una certa auto rità; Città della Francia con un famoso auto dromo; I ciclisti lo fanno tra le auto in coda; Funghi che causano la ferme ntazione; ferme zza nei propositi; Vi si fa ferme ntare il latte; Come i propositi mantenuti con ferme zza; Vedono anche con la coda ; I ciclisti lo fanno tra le auto in coda ; La coda della cometa; Si allunga mettendosi in coda ; Cerca nelle Definizioni