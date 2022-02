Ce chili subisce per evitare scandali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce chili subisce per evitare scandali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RICATTI

Significato/Curiosità : Ce chili subisce per evitare scandali

Karl Marx (sezione Per la critica dell'economia politica) altre merci, ovvero il valore di scambio. Per esempio, si può scambiare mezza tonnellata di ferro con 13 chili di grano o in generale X quantità della merce ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

