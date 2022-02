Chi ne soffre dorme poco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chi ne soffre dorme poco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INSONNIA

Significato/Curiosità : Chi ne soffre dorme poco

La donna alla finestra Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore. La psicologa Anna Fox da tempo soffre di agorafobia e trascorre le sue giornate chiusa nella sua casa di New York ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

Altre definizioni con soffre; dorme; poco; Ne soffre chi non può guardare giù; Lo soffre chi lo sente; Chi ne soffre , si disinteressa di tutto; C è chi soffre quello d auto; Se è parca, si dorme meglio; Il wagon di chi viaggia... dorme ndo; Addorme nta per forza; C è chi le... conta per addorme ntarsi; Si dice di affari poco puliti; Contrario, poco propenso; Un poco diffuso nome d uomo; poco ., ospitale; Cerca nelle Definizioni