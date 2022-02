Ceste da pesca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ceste da pesca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NASSE

Significato/Curiosità : Ceste da pesca

Wagenya delle enormi Ceste, che immerse nella corrente filtrano le acque del fiume trattenendone i pesci più grossi in transito. Tale tipo di pesca è pertanto molto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

