Azienda agricola tipica del Trentino-Alto Adige - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda agricola tipica del Trentino-Alto Adige. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MASO

Significato/Curiosità : Azienda agricola tipica del Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige Il Trentino-Alto Adige (AFI: /tren'tino 'alto 'adie/; Trentino-Südtirol in tedesco, Trentin-Südtirol in ladino) è una regione italiana a statuto speciale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 febbraio 2022

