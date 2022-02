Accolgono bimbi piccini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accolgono bimbi piccini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASILI

Significato/Curiosità : Accolgono bimbi piccini

Altre definizioni con accolgono; bimbi; piccini; I consensi che si raccolgono ; accolgono persone non autosufficienti; accolgono Comodamente più persone; Dove s’è fermato Cristo per Levi... si raccolgono in chiesa; Allattavano i bimbi per conto delle mamme; Casseforti... dei bimbi ; I bimbi l hanno verde; Si prende cura dei bimbi ; La mangiano i più piccini ; Ospita i più piccini ; Scuola per i più piccini | Venerdì 26 novembre 2021; La si racconta ai piccini ; Cerca nelle Definizioni