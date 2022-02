Il transatlantico che affondò alla prima traversata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il transatlantico che affondò alla prima traversata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TITANIC

Significato/Curiosità : Il transatlantico che affondo alla prima traversata

Raffaello (transatlantico) alla gemella Michelangelo, l'ultimo transatlantico della Società Italia Navigazione. Rimase in servizio per soli dieci anni, dal 1965 al 1975, prima di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con transatlantico; affondò; alla; prima; traversata; Tragico transatlantico ; Il transatlantico che urtò contro un iceberg; Grande transatlantico italiano affondato nel 1944; Il famoso transatlantico che colò a picco durante il viaggio inaugurale; Uno di essi colpì e affondò la Santo Stefano; affondò durante il viaggio inaugurale; affondò alla prima traversata; Mettono fine alla tournée; Rimasti fuori dalla lista; I vasi colpiti dalla sclerosi; Legato, alla cciato; prima di infilarle si forano; Celebre vedette parigina della prima metà del secolo scorso; Si preparano prima di Natale; S ode tra i rami a prima vera; È attraversata da un tunnel lungo 50 km; È attraversata dal Gange; È attraversata dal fiume Dâmbovia; Regione attraversata dall'A1;