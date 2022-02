Ha la torre di controllo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha la torre di controllo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AEROPORTO

Significato/Curiosità : Ha la torre di controllo

torre di controllo area: la torre di controllo in aviazione controlla il traffico aereo a terra e quello che sta per atterrare. Solitamente le torri di controllo sono associate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

