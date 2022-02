Tali sono i signori sulle buste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tali sono i signori sulle buste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EGREGI

Significato/Curiosità : Tali sono i signori sulle buste

Giorgio Gaber (reindirizzamento da Signor G) Fabio Fazio intervista Ombretta Colli 21/01/2013 - YouTube ^ Il signor G sulle buste da lettera: un francobollo per celebrare Gaber, Dalla e Daniele, ...

