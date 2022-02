Studia la terracotta pregiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Studia la terracotta pregiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CERAMOLOGIA

Significato/Curiosità : Studia la terracotta pregiata

Cotto Petro-archaeometric characterisation of "cotto ferrarese": bricks and terracotta elements from historic buildings of Ferrara (PDF), Ferrara, Dipartimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con studia; terracotta; pregiata; studia no le intolleranze; studia di notte standosene con il naso per aria; studia suoli e rocce; Disciplina che studia forma e struttura del corpo umano; Fabbrica recipienti di terracotta ; Panciuto recipiente di terracotta ; Vasi panciuti di terracotta ; Strumento musicale in terracotta ; È più pregiata del lardo; Gatti di razza pregiata ; È pregiata quella di Gragnano; Pecore di razza pregiata ; Cerca nelle Definizioni