Se si spezza, bisogna limarla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se si spezza, bisogna limarla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNGHIA

Significato/Curiosità : Se si spezza, bisogna limarla

Altre definizioni con spezza; bisogna; limarla; Se si spezza , si deve limarla; spezza no le parole quando si va a capo; spezza ti in malo modo; Snack pomeridiano per spezza re la fame; Per compilarlo bisogna essere... pazienti; Non bisogna metterne troppa al fuoco!; Non bisogna oltrepassarli; bisogna saperle recitare; Se si spezza, si deve limarla ; Cerca nelle Definizioni