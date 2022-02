Sovrasta tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sovrasta tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CIELO

Significato/Curiosità : Sovrasta tutti

Fortezza di Nehaj fortezza di Nehaj (Tvrdava Nehaj in croato) è una struttura militare che Sovrasta la cittadina croata di Segna. La fortezza fu costruita tra il 1553 ed il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con sovrasta; tutti; La capitale sovrasta ta dal Partenone; Il colle che sovrasta Gerusalemme; I torrioni della Tessaglia, in Grecia, sovrasta ti da un monastero; sovrasta no le porte dei negozi; È così per tutti gli Inglesi; Sono pari in tutti i piedi; Conoscono bene tutti gli inquilini; Ce chi lo dà a tutti ; Cerca nelle Definizioni