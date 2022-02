Ci sono quelli di sosta e quelli di velocità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli di sosta e quelli di velocità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : DISSUASORI

Significato/Curiosità : Ci sono quelli di sosta e quelli di velocita

Tappa di decompressione dal Divers Alert Network è emerso che la combinazione di una velocità di risalita massima pari di 9 metri/minuto, una sosta profonda effettuata alla profondità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

