Serve per l illuminazione stradale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per l illuminazione stradale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : LAMPIONE

Significato/Curiosità : Serve per l illuminazione stradale

Fanale (veicoli stradali) curvare. Proiettore di svolta, illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con serve; illuminazione; stradale; Si serve con mostarda e sottaceti; serve al cuoco per saltare; serve molti caffè; serve per l aspic; Privi d illuminazione ; Erano addetti all'illuminazione stradale cittadina; Privi d'illuminazione ; Servee per l'illuminazione stradale; Un segnale stradale d arresto; Traforo autostradale ; Sorregge una targa stradale ; Cura la rete stradale ; Cerca nelle Definizioni