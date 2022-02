Si serve con mostarda e sottaceti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si serve con mostarda e sottaceti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LESSO

Significato/Curiosità : Si serve con mostarda e sottaceti

Veneto (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) con una cottura di 24 ore a 100 gradi. Buono anche da solo, ma superlativo con salumi, formaggi e sottaceti. Pinza: dolce antichissimo, preparato con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con serve; mostarda; sottaceti; serve al cuoco per saltare; serve molti caffè; serve per l aspic; serve per lubrificare; È famosa per la mostarda ; Entra nella mostarda ; Piatto misto servito in Piemonte con la mostarda ; Dolcetti emiliani ripieni di mostarda bolognese; Piccanti sottaceti ; Cerca nelle Definizioni