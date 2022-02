Riconoscere un primato in modo ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riconoscere un primato in modo ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OMOLOGARE

Significato/Curiosità : Riconoscere un primato in modo ufficiale

Prosopagnosia essere in grado di Riconoscere attributi quali l'età o il genere della persona dal volto. A ogni modo, potrebbero essere in grado di Riconoscere le persone ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

