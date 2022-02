Rendere più viva la festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere più viva la festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANIMARE

Significato/Curiosità : Rendere piu viva la festa

Jovanotti (categoria Vincitori di Vota la voce) otto ore di fila. Nel 1988 pubblica un singolo di grande successo, È qui la festa, seguito dal suo primo album, Jovanotti for President, contenente il singolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con rendere; viva; festa; rendere liscia una strada; Prendere con l inganno o l astuzia; rendere la moto... più aerodinamica; Si coniuga per rendere le acque marine potabili; Un viva io di prataioli; Che sono prive di viva cità, assolutamente sottotono; Congratularsi viva mente; Disapprovare viva mente; Manifesta la sua allegria; Manifesta no la loro riconoscenza; Si diramano per la festa ; Viene celebrata nella festa del Purim; Cerca nelle Definizioni