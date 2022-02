Rendere liscia una strada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendere liscia una strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASFALTARE

Significato/Curiosità : Rendere liscia una strada

Gabriele D'Annunzio nazionale con il nome di strada statale 45 bis Gardesana Occidentale. Lo stesso D'Annunzio, presente all'inaugurazione della strada, la battezzò con il nome ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Come la carta abrasiva che liscia ; L acqua minerale... né liscia né gassala; Cuoce o... alliscia ; Si fa liscia ndo il volto; Serve per l illuminazione strada le; strada ... in inglese; È usata come materiale per pavimentazioni strada li; Antica strada romana ia;