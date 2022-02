Un remo con due pale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un remo con due pale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAGAIA

Significato/Curiosità : Un remo con due pale

Pentecontera mezzo di un timone costituito da due pale poste ai due lati della poppa, una caratteristica comune anche in epoca successiva. La larghezza delle pale, di poco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con remo; pale; Scala _ : si usa per misurare i terremo ti; Il gemello di remo ; remo ta, vetusta; Lo è il terremo to; Abitavano un antichissima regione pale stinese; Gli Inglesi lo usano per corrente principale ; Il principale porto tedesco; Il principale immissario del Nilo Bianco; Cerca nelle Definizioni