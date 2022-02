Le producono le querce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le producono le querce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GHIANDE

Significato/Curiosità : Le producono le querce

Foresta temperata secondo le differenti caratteristiche climatiche, topografiche e pedologiche, si possono trovare quasi sempre specie arboree a latifoglie quali querce, betulle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con producono; querce; producono polline; producono una dolce sostanza; Onde elettriche che si producono per induzione in masse metalliche sottoposte a campi magnetici variabili; producono ale e stout; Un bosco simile al querce to; I frutti delle querce ; Specie di querce ; Lo sono i tronchi di certe querce ;