Per scriverla non occorre essere poeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per scriverla non occorre essere poeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PROSA

Significato/Curiosità : Per scriverla non occorre essere poeti

Veneto (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) riconoscimento in Italia per la poesia in dialetto e nelle lingue delle minoranze linguistiche storiche. Fra i più importanti poeti veneti o di lingua veneta ...

