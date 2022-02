Per molti giustifica i mezzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per molti giustifica i mezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FINE

Il principe (reindirizzamento da Il fine giustifica i mezzi) popolarmente e speculativamente attribuita a Machiavelli la massima "il fine giustifica i mezzi", secondo la quale qualsiasi azione del Principe sarebbe giustificata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

