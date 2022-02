Si passa sui pavimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si passa sui pavimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ASPIRAPOLVERE

Significato/Curiosità : Si passa sui pavimenti

Pannelli radianti (reindirizzamento da Riscaldamento a pavimento) integrate nei pavimenti, nei soffitti e nelle pareti - Determinazione della potenza termica. Essa si applica solo agli impianti a pavimento per gli edifici ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

