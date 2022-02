Ottenuto dopo lunga attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ottenuto dopo lunga attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SOSPIRATO

Significato/Curiosità : Ottenuto dopo lunga attesa

Festival di Sanremo 2018 (sezione dopoFestival) 2018. ^ SANREMO 2018: META-MORO RINVIATA A DOMANI SERA L'ESIBIZIONE IN attesa DI APPROFONDIMENTI. URL consultato il 7 febbraio 2018. ^ Sanremo 2018, la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con ottenuto; dopo; lunga; attesa; Prodotto metallico ottenuto in una prima fase intermedia; ottenuto in restituzione; Prodotto alimentare ottenuto dalla lavorazione del bianco alimento; L ha ottenuto il deputato; Viene subito dopo il cav; Il periodo dopo cui ritornano gli stessi giorni della settimana alle medesime date dell anno; Arriva dopo il week-end; Manca dopo la prima; lunga ggine nel parlare; Al plurale... si allunga ; Monumento a forma di parallelepipedo allunga to; Allunga rsi... per afferrare o chiedere l elemosina; Si contano nell attesa ; Vi è un progetto in attesa di realizzazione; Chi è in quella di attesa non sa se partirà; Passano lente durante l attesa ; Cerca nelle Definizioni