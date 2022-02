Margaret __, la Lady di ferro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Margaret __, la Lady di ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : THATCHER

Margaret Thatcher del Sud, territorio d'oltremare britannico. E' morta Margaret Thatcher, la "Lady di ferro". Fu la prima e unica donna premier britannica, su repubblica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con margaret; lady; ferro; margaret ... in famiglia; margaret per gli amici; Gli Anni con Ronald Rcagan e margaret Thatcher; Gli Anni di Ronald Reagan e margaret Thatcher; L indimenticata lady D che fu moglie di Carlo; lady della musica pop; Famoso film con Bradley Cooper e lady Gaga; La Clinton ex first lady ; Un vestito... di ferro ; Abbruciacchiare la biancheria con il ferro troppo caldo; Polverizza il ferro ; Attira il ferro ; Cerca nelle Definizioni