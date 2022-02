Marco Porcio __, censore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Marco Porcio __, censore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CATONE

Significato/Curiosità : Marco Porcio __, censore

Marco Porcio Catone vecchio protettore; nel 184 divenne infine censore. Marco Porcio Catone è considerato il fondatore della Gens Porcia. Ebbe due mogli: la prima fu Licinia, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

