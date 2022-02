La lista d attesa all aeroporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La lista d attesa all aeroporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : STAND BY

Significato/Curiosità : La lista d attesa all aeroporto

Disastro aereo di Linate (sezione La cosiddetta "prassi comune") settimana a Linate un aereo invadeva la pista principale per cause identiche a quelle sopracitate, l'intero aeroporto di Linate fu fatto successivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con lista; attesa; aeroporto; Uno scatto del ciclista ; Ammendola. giornalista ; Marcello, noto giornalista ; Il McBain giallista ; Ottenuto dopo lunga attesa ; Si contano nell attesa ; Vi è un progetto in attesa di realizzazione; Chi è in quella di attesa non sa se partirà; _ al Serio: aeroporto ; La città servita dall aeroporto San Giusto; Un aeroporto lombardo; L aeroporto di Cagliari; Cerca nelle Definizioni