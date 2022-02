Un lavoratore non ancora assunto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un lavoratore non ancora assunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRECARIO

Significato/Curiosità : Un lavoratore non ancora assunto

Trattamento di fine rapporto (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) detto anche liquidazione, è in Italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

