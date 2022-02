Grossa fune per l ormeggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossa fune per l ormeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMARRA

Significato/Curiosità : Grossa fune per l ormeggio

Glossario dei termini marinareschi (J-R) (sezione L) condotto, per il passaggio dei cavi di manovra correnti o dormienti, di ormeggio, di tonneggio, ecc. Alcuni sono ad occhio fucinato come ad esempio l'" Occhio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con grossa; fune; ormeggio; Titolare di una grossa azienda; grossa candela; grossa cesta a zaino; Comprende yacht e auto di grossa cilindrata; Si erige nelle funzioni fune bri; Presaga di eventi fune sti; Le estremità della fune ; fune per l ormeggio; Fune per l ormeggio ; Protegge dal sole la barca lasciata all ormeggio ; Un grosso cavo per l ormeggio ; Fune da ormeggio ; Cerca nelle Definizioni