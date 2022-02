Gin _, diffuso long drink - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gin _, diffuso long drink. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONIC

Significato/Curiosità : Gin _, diffuso long drink

long Island Iced Tea Il long Island Iced Tea è un cocktail a base di vodka, gin, rum bianco, tequila e triple sec. Una leggenda abbastanza diffusa, simpatica quanto inverosimile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Un uccello variopinto diffuso nelle estreme regioni dell America del Sud; Un diffuso modello Ford; Un diffuso genere musicale; diffuso , messo in giro; Tutt altro che long ; Il reality show più long evo... in breve; Uno è l oolong ; Sono lontane nel long play; __ drink = bibita analcolica; Gin __: long drink ; Mobile... per i "drink "; fizz: fra i long drink ;