La si festeggia il 22 maggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si festeggia il 22 maggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : SANTA RITA DA CASCIA

Significato/Curiosità : La si festeggia il 22 maggio

Rita da Cascia (categoria Morti il 22 maggio) della Madonna delle Grazie, sita nell'omonimo quartiere, ogni 22 maggio si festeggia la santa di Cascia con una processione pomeridiana che ripercorre ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con festeggia; maggio; Si festeggia nel cantiere navale; festeggia no il 1° maggio; festeggia l onomastico l ultimo dell anno; Si fanno al festeggia to; È maggio re di... un retto; Formaggio da grattugiare; Nato a Napoli il 13 maggio 1972, il personaggio è un noto attore e regista italiano; A maggio r ragione; Cerca nelle Definizioni