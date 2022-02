Le feste con la fiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le feste con la fiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SAGRE

Significato/Curiosità : Le feste con la fiera

fiera di Sant'Orso La fiera di Sant'Orso (in francese Foire de Saint-Ours - pron. fr. AFI: [fwa? d? s?~t u?s] -, in patois valdostano Fèira de Sènt-Or) è una fiera millenaria ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con feste; fiera; Si feste ggia nel cantiere navale; feste ggiano il 1° maggio; Accomodati... per le feste ; feste ggia l onomastico l ultimo dell anno; Uno spazio in fiera ; Addetto all allestimento in fiera ; La fiera dello Zodiaco; Feste religiose con fiera ; Cerca nelle Definizioni