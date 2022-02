Determinano lo spessore di certe lenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determinano lo spessore di certe lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIOTTRIE

Altre definizioni con determinano; spessore; certe; lenti; determinano i caratteri ereditari nella cellula; determinano gli 1, X e 2 della schedina; I corpuscoli del sangue che ne determinano la coagulazione; determinano la sindrome; Cerchio metallico bucato utile per fare spessore ; Misurano lo spessore delle calze; Di poco spessore ; Sono di poco spessore ; Native di certe zone del Friuli o dell Alto Adige; Aspre e pungenti, come certe critiche; Lo sono certe carte rese impermeabili; Soppresse, eliminate... come certe vocali; Violenti piovaschi; L architetta Aulenti ; Violenti fino alla ferocia; lenti del binocolo; Cerca nelle Definizioni