Control-Alt-__ : comando nei PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Control-Alt-__ : comando nei PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CANC

Significato/Curiosità : Control-Alt-__ : comando nei PC

Control-alt-canc al Control-Alt-Canc è stato Michael Donald Wise nel 1975, che la ideò per compiere il riavvio durante lo sviluppo dello Sphere 1, che precedette i PC IBM ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con control; comando; control lato nel comportamento; I conflitti per il control lo del santuario d Apollo; Si apre per control lare il livello dell olio; Un control lo fatto solo perché lo si deve fare; Il quadro di comando della telefonista; È al comando di un plotone; Scesero in Italia al comando di Attila; Hanno funzioni di comando ; Cerca nelle Definizioni