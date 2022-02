Si consulta per la data - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si consulta per la data. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CALENDARIO

Significato/Curiosità : Si consulta per la data

consulta araldica La consulta araldica fu un collegio istituito dal Regno d'Italia nel 1869 per dare pareri al governo in materia di titoli nobiliari, stemmi e altre pubbliche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

Altre definizioni con consulta; data; Un sito sul web ricco di sezioni da consulta re; Un libretto da consulta re; Un esperto che viene consulta to in certi processi; Si consulta sempre prima di partire in aereo; Dilazione accordata agli insolventi; Segue apr nel data rio; Si paga a data fissa; data base Source Name;