La città ucraina d un incidente nucleare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città ucraina d un incidente nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CHERNOBYL

Significato/Curiosità : La citta ucraina d un incidente nucleare

Stati con armi nucleari questi Stati con l'espressione "club nucleare". In base ai termini del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), entrato in vigore il 5 marzo 1970 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

