La città della Normandia di cui Monet dipinse la cattedrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città della Normandia di cui Monet dipinse la cattedrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROUEN

Significato/Curiosità : La citta della Normandia di cui Monet dipinse la cattedrale

Claude Monet settembre 1886, fu testimone di questa straordinaria foga pittorica: Furono questi anni straordinari, in cui Monet dipinse con fertile e sollecita attività ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 febbraio 2022

